Состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. СМИ: Париж разочарован

Пресс-служба Кремля и официальные информационные агентства России сообщают о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась во вторник, 3 мая, во второй половине дня.

Пресс-служба Кремля передала, что Владимир Путин заявил, что "несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе", Москва по-прежнему готова к диалогу.

Российская сторона сообщает, что Путин изложил принципы ведения переговоров с украинскими представителями, рассказал об освобождении Мариуполя и эвакуации гражданских с завода "Азовсталь".

Эммануэль Макрон, который обычно о международных контактах пишет в своем "твиттере", о разговоре с Путиным не написал.

Нет упоминания о состоявшемся телефонном разговоре с российским лидером и на сайте Елисейского дворца.

Последний контакт между Путиным и Макроном состоялся 29 марта.

Сайт телеканала BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец передает, что разговор продолжался около часа и не привел к успеху. (по данным Le Parisien, продолжительность беседы составила 2 часа 10 миниут.) "Гуманитарная операция в Мариуполе, которой добивался президент Франции и упомянутая несколько дней назад, не была поддержана Россией", - пишет сайт.