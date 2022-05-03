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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 18:05

Состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. СМИ: Париж разочарован

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Пресс-служба президента Франции не упомянула о разговоре Макрона с Путиным

Пресс-служба Кремля и официальные информационные агентства России сообщают о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась во вторник, 3 мая, во второй половине дня.

Пресс-служба Кремля передала, что Владимир Путин заявил, что "несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе", Москва по-прежнему готова к диалогу.

Российская сторона сообщает, что Путин изложил принципы ведения переговоров с украинскими представителями, рассказал об освобождении Мариуполя и эвакуации гражданских с завода "Азовсталь".


Эммануэль Макрон, который обычно о международных контактах пишет в своем "твиттере", о разговоре с Путиным не написал.

Нет упоминания о состоявшемся телефонном разговоре с российским лидером и на сайте Елисейского дворца.

Последний контакт между Путиным и Макроном состоялся 29 марта.

Сайт телеканала BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец передает, что разговор продолжался около часа и не привел к успеху. (по данным Le Parisien, продолжительность беседы составила 2 часа 10 миниут.) "Гуманитарная операция в Мариуполе, которой добивался президент Франции и упомянутая несколько дней назад, не была поддержана Россией", - пишет сайт.

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