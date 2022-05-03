Минобороны РФ объявило об очередном уничтожении украинских "Байрактаров"

Министерство обороны РФ утром 3 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 69-й день, называют "военной спецоперацией".

"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины. Среди них: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Березовка Одесской области, Борщевая и Чернещина Харьковской области, Барвинок Херсонской области и Михайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты в воздухе: в районе Дмитровки украинская баллистическая ракета "Точка-У" и в районе Изюма два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч"", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированные машины, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Однако независимые военные эксперты указывают на то, что, судя по заявлениям минобороны РФ, российскими военными в Украине уничтожено больше БПЛА "Байрактар ТБ2" турецкого производства, чем Турция поставила в Украину, и больше ЗРК С-300, чем могло бы быть у Украины, включая поставки военного периода.