МВД Приднестровья: предотвращен теракт с использованием заминированного "дрона"

Министерство внутренних дел Приднестровья сообщило, что в ночь на 3 мая у телецентра "Маяк" был обнаружен беспилотник, несущий взрывчатку. Утверждается, что он был запущен с территории Украины.

В сообщении МВД Приднестровья подробно описан груз, который нес аппарат: "К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно".

Указывается, что предположительной целью должен был стать ангар с оборудования для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.

В Приднестровье в период с 25 по 26 марта прогремело несколько взрывов: обстрелам подверглись здание МГБ, аэродром в Тирасполе и вышка радиотелецентра в поселке Маяк. Позднее сообщалось, что на территории телерадиовещательного центра в Маяке были найдены и обезврежены 10 взрывных устройств.