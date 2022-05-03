Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
23 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 17:23

МВД Приднестровья: предотвращен теракт с использованием заминированного "дрона"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
МВД Приднестровья: предотвращен теракт с использованием заминированного "дрона" МВД Приднестровья: предотвращен теракт с использованием заминированного "дрона"

Министерство внутренних дел Приднестровья сообщило, что в ночь на 3 мая у телецентра "Маяк" был обнаружен беспилотник, несущий взрывчатку. Утверждается, что он был запущен с территории Украины.

В сообщении МВД Приднестровья подробно описан груз, который нес аппарат: "К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно".

Указывается, что предположительной целью должен был стать ангар с оборудования для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.

В Приднестровье в период с 25 по 26 марта прогремело несколько взрывов: обстрелам подверглись здание МГБ, аэродром в Тирасполе и вышка радиотелецентра в поселке Маяк. Позднее сообщалось, что на территории телерадиовещательного центра в Маяке были найдены и обезврежены 10 взрывных устройств.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:12 Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию
18:05 Состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. СМИ: Париж разочарован
17:23 МВД Приднестровья: предотвращен теракт с использованием заминированного "дрона"
15:31 Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой
14:42 Полк "Азов": в результате российского авиаудара по "Азовстали" погибли две женщины
14:20 Российские военные возобновили штурм мариупольской "Азовстали", где остаются сотни гражданских
13:44 Бывший депутат Рады Олег Царев приговорен к 12 годам лишения свободы
13:21 МИД Украины: с начала войны российскими военными убиты более 20 журналистов, уничтожены свыше 100 СМИ
13:17 МИД Эстонии: Израиль не запрещал нам поставлять свое оружие Украине
11:21 МИД РФ заявил, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве"
Загрузка...