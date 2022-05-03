Украинские СМИ сообщают о ракетных обстрелах Львова, Днепра, Киевской и Кировоградской областей

Украинские СМИ сообщают о взрывах, прогремевших во Львове, Днепре, Киевской и Кировоградской областях.

Мэр Львова Андрей Садовой написал в своем телеграм-канале написал, что в результате ракетного обстрела повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции.

CNN передала со ссылкой на компанию Украинская железная дорога, что удару подверглись железнодорожные станции под Львовом. Остановлено движение поездов на въезде в город.

Глава Долинской общины в Кировоградской области написал о ракетном обстреле, и попросил жителей города не выставлять фотографии повреждений.

Агентство УНИАН пишет, что взрывы были слышны на правом берегу в Киеве.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко, что украинская противовоздушная оборона сбила две российские ракеты, летевшие в сторону Винницы, а также одну ракету, которая была на подлете к Киеву.

На данный момент нет информации об убитых или раненых в результате обстрелов.