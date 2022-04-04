Зеленский обратился к участникам церемонии "Грэмми": "Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", которая вечером 3 апреля проходила в Лас-Вегасе. Его обращение было дано в записи.
"Рассказывайте правду о войне в социальных сетях, по телевидению", – попросил Зеленский, добавив: "Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов".
Украинский лидер призвал высказывать поддержку его стране любым способом, "кроме молчания".
После выступления Зеленского американский певец Джон Ледженд вышел на сцену вместе с украинской певицей Микой Ньютон и украинской поэтессой Любой Якимчук.
Названы лауреаты музыкальной премии "Грэмми". Список
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