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NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 05:45

Зеленский обратился к участникам церемонии "Грэмми": "Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов"

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Зеленский обратился к участникам церемонии "Грэмми": "Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", которая вечером 3 апреля проходила в Лас-Вегасе. Его обращение было дано в записи.

"Рассказывайте правду о войне в социальных сетях, по телевидению", – попросил Зеленский, добавив: "Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов".

Украинский лидер призвал высказывать поддержку его стране любым способом, "кроме молчания".


После выступления Зеленского американский певец Джон Ледженд вышел на сцену вместе с украинской певицей Микой Ньютон и украинской поэтессой Любой Якимчук.

Названы лауреаты музыкальной премии "Грэмми". Список

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