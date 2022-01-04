Суд отклонил иск "голого мальчика с обложки" против группы Nirvana

Окружной суд американского штата Калифорния отклонил иск к группе Nirvana со стороны Спенсера Элдена, который 30 лет назад появился на обложке выпущенного этой группой альбома Nevermind. Мужчина обвинил музыкантов в распространении детской порнографии.

Элден, которому тогда было несколько месяцев, сфотографирован голым в бассейне, и его гениталии видны. Мужчина утверждал, что стал жертвой сексуальной эксплуатации и что ни он, ни его близкие не давали разрешения на съемку и публикацию. При этом фото было снято отцом Спенсера и продано группе.

Адвокаты Nirvana призвали отклонить иск как абсурдный, а также заявили об истечении срока давности. Суд согласился с ними, но предложил Элдену представить исправленный вариант иска до 13 января 2022 года.