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NEWSru.co.il :: В мире4 января 2022 г., 11:31

Британка Прит Чанди в одиночку достигла Южного полюса

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Британка Прит Чанди в одиночку достигла Южного полюса

Офицер британской армии Прит Чанди, принадлежащая к сикхской общине, стала первой цветной женщиной, которой удалось в одиночку достичь Южного полюса. Даже перенесенная на маршруте болезнь не смогла заставить ее сойти с дистанции.

Путешествие продолжалось 45 дней. За этот срок Прит преодолела расстояние в 1100 километров – от Геркулесовой бухты до полюса, при температуре -50 и не заходящим за Южным полярным кругом Солнцем. Она тащила сани весом 90 килограмм с запасом продовольствия и топлива на 45 дней.

О своих перемещениях Чанди сообщала, раз в сутки выходя на связь с Большой землей. Ее команда вела в социальных сетях страницы, на которых рассказывала о продвижении "Полярной Прит". 3 января на этих же страницах путешественница сообщила: полюс покорен.


"Меня переполняют эмоции. Это путешествие касалось не только меня. Я хочу вдохновить людей на то, чтобы раздвинуть границы возможного, верить в себя", - подчеркнула она.

Напомним, что первой женщиной, в одиночку покорившей Южный полюс, стала норвежка Лив Арнесен в 1994 году.

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