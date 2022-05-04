В США на фестивале юмора совершено нападение на стендаписта Дейва Чеппела

В Лос-Анджелесе во время выступления в Hollywood Bowl было совершено нападение на комика Дейва Чеппела. Стендапист, который не пострадал, заявил, что нападавший – транссексуал. Ранее 48-летнего актера обвиняли в трансфобии.

Комик Крис Рок, также выступавший на фестивале, поднялся на сцену и поинтересовался у Чеппела, был это Уилл Смит. На последней церемонии "Оскар" Смит напал на ее ведущего Рока после того, как тот неудачно пошутил над болезнью жены актера Джады Пинкет-Смит.

Фестиваль комедии, организатором которого стала стриминговая компания Netflix, проходил при участии Джерри Сайнфелда, Сета Рогена, Пита Дэвидсона, Снуп Дога, Джейми Фокса. Даже участники признавались, что поначалу восприняли нападение как часть программы, отсылающую к стычке Смита и Рока.