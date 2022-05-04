Минобороны РФ отчиталось об ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины и заявило об уничтожении 40 военных объектов

Министерство обороны РФ утром 4 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 70-й день, называют "военной спецоперацией".

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены: сорок военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники. Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зелёный Гай Николаевской области и Новокраснянка Луганской Народной Республики, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в районе населенного пункта Великая Камышеваха", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированные машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Однако независимые военные эксперты указывают на то, что, судя по заявлениям минобороны РФ, российскими военными в Украине уничтожено больше БПЛА "Байрактар ТБ2" турецкого производства, чем Турция поставила в Украину, и больше ЗРК С-300, чем могло бы быть у Украины, включая поставки военного периода.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.