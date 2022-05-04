В оккупированных российской армией городах Украины готовятся к мероприятиям 9 мая

В украинских городах, которые в настоящий момент оккупированы российскими войсками, активно готовятся к проведению торжественных мероприятий в честь празднования 9 мая.

В связи с этим в Мариуполь, где должен пройти "парад победы", посетили Владимир Соловьев и Денис Пушилин. Главным организатором "торжественного мероприятия" назначен первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко, который в настоящий момент, по данным Главного управления разведки Украины, находится в Мариуполе.

Согласно сообщению Управления, в Мариуполе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся снарядов.

Источники NEWSru.co.il в Херсоне и Херсонской области также сообщают об активной уборке местных парков, где будут проводиться торжественные церемонии.