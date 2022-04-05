ЕС в рамках нового пакета санкций планирует запретить импорт угля из России
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке нового, пятого, пакета экономических санкций в отношении России.
В рамках новых санкций российским судам или судам, управляемым российскими операторами, запрещается заходить в порты ЕС, будут введены дополнительные ограничения для российских и белорусских транспортных компаний.
Будет введен запрет на импорт угля из России на сумму около 4 млрд евро в год.
Запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки.
Ужесточение санкций в отношении российских банков, а также дальнейшие запреты на экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования.
Также будет расширен "черный список" физических и юридических лиц из России.
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