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NEWSru.co.il :: В мире5 апреля 2022 г., 14:12

Александр Фельдман: "Харьковского Экопарка больше не существует"

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Александр Фельдман: "Харьковского Экопарка больше не существует"

Предприниматель Александр Фельдман, владелец расположенного в Харьковской области "Фельдман Экопарка", опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором сообщил, что экопарка больше не существует.

"Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены. Самая большая проблема - это крупные хищники. Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел - и обезумившие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки", - написал он.

Фельдман сообщил, что для части хищников сотрудники пытаются оборудовать временное жилье в Полтавской области. "Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант – это усыпление хищников. Об этом невообразимо больно говорить, но главный приоритет сейчас – это жизнь людей", - сказал он.


Говорит предприниматель и о необходимости эвакуировать других остающихся в живых обитателей. Он публикует реквизиты банковского счета, на котором проводится сбор пожертвований.

С 24 февраля экопарк, коллекция которого насчитывала более 300 видов животных, находится под обстрелами. Погибли три сотрудника экопарка. Кроме того, в результате обстрела были разрушены вольеры и некоторые животные, в частности волки, сбежали, некоторые были убиты.

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В Харьковской области обстрелян Фельдман Экопарк, погибли человекообразные обезьяны

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