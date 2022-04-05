Александр Фельдман: "Харьковского Экопарка больше не существует"

Предприниматель Александр Фельдман, владелец расположенного в Харьковской области "Фельдман Экопарка", опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором сообщил, что экопарка больше не существует.

"Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены. Самая большая проблема - это крупные хищники. Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел - и обезумившие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки", - написал он.

Фельдман сообщил, что для части хищников сотрудники пытаются оборудовать временное жилье в Полтавской области. "Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант – это усыпление хищников. Об этом невообразимо больно говорить, но главный приоритет сейчас – это жизнь людей", - сказал он.

Говорит предприниматель и о необходимости эвакуировать других остающихся в живых обитателей. Он публикует реквизиты банковского счета, на котором проводится сбор пожертвований.

С 24 февраля экопарк, коллекция которого насчитывала более 300 видов животных, находится под обстрелами. Погибли три сотрудника экопарка. Кроме того, в результате обстрела были разрушены вольеры и некоторые животные, в частности волки, сбежали, некоторые были убиты.