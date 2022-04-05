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NEWSru.co.il :: В мире5 апреля 2022 г., 17:00

Испания высылает 25 российских дипломатов

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Испания высылает 25 российских дипломатов

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил о предстоящей высылке из королевства 25 российских дипломатов. Не вдаваясь в подробности, он заявил, что они представляют угрозу национальной безопасности.

Альбарес подчеркнул, что одной из причин высылки стали массовые убийства российскими солдатами мирных украинских граждан в Буче и Мариуполе. "Мы возмущены убийством невинных людей. Ответственные должны понести наказание", - сказал он.

За последние сутки о высылке дипломатов сообщили Германия, Франция, Италия, Польша, Швеция, Чехия, Ирландия и Голландия. Число высланных дипломатов составляет более 120 человек.


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После убийств в Буче государства ЕС массово высылают российских дипломатов

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