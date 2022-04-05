Зеленский: "Оккупанты творили такое, чего не видели даже во времена нацистской оккупации"

Вечером 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество жертв в городах и селах Киевской, Сумской и Черниговской областей может превысить количество погибших в Буче, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы только начали расследование того, что наделали эти оккупанты. На это время только в одной Буче известно о 300 убитых и замученных людях. Перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город", – сказал Зеленский.

"Уже есть информация о том, что в Бородянке и других освобожденных городах количество жертв может быть еще больше... Во многих селах Киевской, Сумской. Черниговской областей оккупанты творили такое, чего местные не видели даже во времена нацистской оккупации 80 лет назад", – заявил украинский президент.

"Мы делаем все, чтобы установить всех российских военных, причастных к этим преступлениям", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В течение последних суток от местных властей освобожденных украинских населенных пунктов продолжала поступать информации об обнаружении тел погибших мирных жителей.