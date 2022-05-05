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NEWSru.co.il :: В мире5 мая 2022 г., 07:26

Продолжаются бои на территории "Азовстали" в Мариуполе

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Продолжаются бои на территории "Азовстали" в Мариуполе

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что армия РФ и вооруженные силы ДНР продолжают наносить авиаудары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе и пытаются подавить сопротивление украинских сил на территории завода.

Вечером 4 мая министерство обороны РФ объявляло, что 5-7 мая с 08.00 до 18.00 для эвакуации с "Азовстали" будет открыт "гуманитарный коридор". Как правило, это означает предложение гражданским через фильтрационную систему проследовать на территорию ДНР и далее в Россию.


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