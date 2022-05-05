Продолжаются бои на территории "Азовстали" в Мариуполе
Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что армия РФ и вооруженные силы ДНР продолжают наносить авиаудары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе и пытаются подавить сопротивление украинских сил на территории завода.
Вечером 4 мая министерство обороны РФ объявляло, что 5-7 мая с 08.00 до 18.00 для эвакуации с "Азовстали" будет открыт "гуманитарный коридор". Как правило, это означает предложение гражданским через фильтрационную систему проследовать на территорию ДНР и далее в Россию.
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Потеряна связь с мариупольской "Азовсталью", на территории завода идут бои
Потеряна связь с мариупольской "Азовсталью", на территории завода идут бои