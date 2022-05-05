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NEWSru.co.il :: В мире5 мая 2022 г., 08:27

Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погиб, по меньшей мере, 221 ребенок

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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погиб, по меньшей мере, 221 ребенок

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 5 мая, 71-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стал, по меньшей мере, 221 несовершеннолетний, 408 детей получили ранения.

За последние сутки стало известно о еще одном погибшем ребенке: в селе Шибино Киевской области найдено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений в результате попадания в дом российского снаряда.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.


Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1584 учебных заведений, 118 из них разрушены полностью.

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