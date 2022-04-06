Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 апреля 2022 г., 12:58

Боррель: "Необходимо изолировать Россию"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Боррель: "Необходимо изолировать Россию"

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, который в ближайшие дни отправится в Киев, выступил на заседании Европарламента. Его речь была посвящена ситуации в Украине.

Он подчеркнул: скорейшее окончание войны – не самоцель. "Если Украина будет разрушена, расколота территориально, с миллионами погибших и миллионами беженцев… Мы не можем допустить такого окончания войны", - заявил высокопоставленный представитель ЕС.

"Необходимо изолировать Россию и объединить международное сообщество, чтобы избежать раскола в мире. Мы продолжим поддерживать Украину, предоставляя украинцам то, что необходимо для самообороны. Мы должны дать им больше оружия", - сказал он.


Боррель напомнил: с начала российского вторжения ЕС предоставил Украине вооружений на миллиард евро. "Эта сумма кажется очень большой, но не забывайте: с начала войны мы выплатили Путину 35 миллиардов евро за энергоресурсы. Разница огромна", - заявил представитель ЕС, констатировав необходимость снизить зависимость от России.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 05 апреля 2022
Руководители ЕС объявили о визите в Киев
// NEWSru.co.il // В мире // 29 марта 2022
Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 марта 2022
Путин потребовал от "недружественных стран" покупать газ за рубли
// NEWSru.co.il // В мире // 16 марта 2022
Евросоюз подключил Украину к своей энергосети

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:32 США вводят санкции в отношении дочерей Путина, а также жены и дочери Лаврова
17:36 ООН: в результате действий российских войск в Украине погибли не менее 130 детей
16:54 Глава МИД Казахстана: "Мы не признаем Луганскую и Донецкую народные республики"
16:44 МВД Беларуси сообщило о задержании "партизан", пытавшихся остановить поезда, идущие в Украину
16:42 На территории виллы Владимира Соловьева в Италии произошел пожар
14:33 Вернувшись в Белый дом, Обама назвал Байдена "вице-президентом"
14:16 Кинооператор ставший бойцом "добробата". Тимофей Орел рассказывает об освобождении Ирпеня и Гостомеля
13:15 Официальное сообщение: умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
12:58 Боррель: "Необходимо изолировать Россию"
12:08 Сводки "яхтенной войны": в Нидерландах задержаны 14 российских яхт
Загрузка...