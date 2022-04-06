Боррель: "Необходимо изолировать Россию"

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, который в ближайшие дни отправится в Киев, выступил на заседании Европарламента. Его речь была посвящена ситуации в Украине.

Он подчеркнул: скорейшее окончание войны – не самоцель. "Если Украина будет разрушена, расколота территориально, с миллионами погибших и миллионами беженцев… Мы не можем допустить такого окончания войны", - заявил высокопоставленный представитель ЕС.

"Необходимо изолировать Россию и объединить международное сообщество, чтобы избежать раскола в мире. Мы продолжим поддерживать Украину, предоставляя украинцам то, что необходимо для самообороны. Мы должны дать им больше оружия", - сказал он.

Боррель напомнил: с начала российского вторжения ЕС предоставил Украине вооружений на миллиард евро. "Эта сумма кажется очень большой, но не забывайте: с начала войны мы выплатили Путину 35 миллиардов евро за энергоресурсы. Разница огромна", - заявил представитель ЕС, констатировав необходимость снизить зависимость от России.