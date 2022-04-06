Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 167 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 6 апреля) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 167 несовершеннолетних, 279 детей получили ранения.

В офисе генпрокурора Украины подчеркнули, что продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях.

"По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 927 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

По данным ООН, после вторжения российской армии в Украину миллионы детей были вынуждены вместе со взрослыми покинуть свои дома. При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало гибель не менее 123 несовершеннолетних, признавая, что их данные, очевидно, неполные. Однако в отчетах УВК ООН говорится про гибель гражданских лиц не только на территории, контролируемой властями Украины, но и в ДНР/ЛНР (где жертв значительно меньше).