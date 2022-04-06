Минобороны РФ: в Украине сегодня уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 6 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка", – говорится в заявлении минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ сегодня не публикует.

На этот раз Конашенков ничего не говорил о том, что украинские военные якобы готовят провокации в освобождаемых ими населенных пунктах.