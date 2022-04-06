Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 апреля 2022 г., 10:26

Минобороны РФ: в Украине сегодня уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минобороны РФ: в Украине сегодня уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 6 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка", – говорится в заявлении минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.


По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ сегодня не публикует.

На этот раз Конашенков ничего не говорил о том, что украинские военные якобы готовят провокации в освобождаемых ими населенных пунктах.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:32 США вводят санкции в отношении дочерей Путина, а также жены и дочери Лаврова
17:36 ООН: в результате действий российских войск в Украине погибли не менее 130 детей
16:54 Глава МИД Казахстана: "Мы не признаем Луганскую и Донецкую народные республики"
16:44 МВД Беларуси сообщило о задержании "партизан", пытавшихся остановить поезда, идущие в Украину
16:42 На территории виллы Владимира Соловьева в Италии произошел пожар
14:33 Вернувшись в Белый дом, Обама назвал Байдена "вице-президентом"
14:16 Кинооператор ставший бойцом "добробата". Тимофей Орел рассказывает об освобождении Ирпеня и Гостомеля
13:15 Официальное сообщение: умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
12:58 Боррель: "Необходимо изолировать Россию"
12:08 Сводки "яхтенной войны": в Нидерландах задержаны 14 российских яхт
Загрузка...