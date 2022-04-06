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NEWSru.co.il :: В мире6 апреля 2022 г., 19:35

Министр Пнина Тамано-Шата встретилась в Украине с врачами израильского госпиталя

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Министр Пнина Тамано-Шата встретилась в Украине с врачами израильского госпиталя

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата, прибывшая в Польшу прошлой ночью, некоторое время назад пересекла границу с Украиной, чтобы встретиться с врачами полевого госпиталя "Кохав Меир" в населенном пункте Мостика.

Министр поблагодарила израильских врачей, многие из которых сами в прошлом репатриировались из Украины, за их работу.

Пресс-служба министерства алии и абсорбции передает, что среди врачей госпиталя была доктор Аня Кушнир. Она репатриировалась в Израиль в 15 лет в рамках проекта НААЛЕ, училась в школе-интернате, дослужилась до офицерского звания во время срочной службы в ЦАХАЛе, закончила институт и получила диплом врача. "Я очень взволнована возможностью вернуться в страну, в которой я родилась, для того чтобы спасать жизни людей. Я бы хотела сказать детям, вынужденным оставить свой дом в Украине и искать убежище в Израиле, что ничто не способно помешать им осуществить их мечту".


На это министр Пнина Тамано-Шата сообщила, что с начала войны в Украине в рамках проекта НААЛЕ, за который отвечают министерство просвещения и министерство абсорбции, в Израиль приехали 150 юношей и девушек.

Пнина Тамано-Шата находится в Европе в рамках специальной делегации с тем, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией на границе Польши и Украины, увидеть, как организован процесс оформления и помощи еврейских беженцев, намеренных репатриироваться в Израиль. Она посетит центры размещения беженцев, а также встретится с сотрудниками Еврейского агентства "Сохнут" и организации "Натив".

Этот визит, как отмечают в окружении министра, необходим для того, чтобы продумать дополнительные меры по оказанию помощи по спасению и помощи людям, бежавшим из зоны боевых действий.

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