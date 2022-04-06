Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 апреля 2022 г., 08:48

Армия РФ продолжает обстреливать города и инфраструктурные объекты Украины, сообщается о новых жертвах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Армия РФ продолжает обстреливать города и инфраструктурные объекты Украины, сообщается о новых жертвах

В ночь на среду, 6 апреля, армия РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по нефтебазе и одному из заводов в Днепропетровской области. Нефтебаза фактически уничтожена, на заводе возник сильный пожар. Число жертв выясняется.

По данным местных властей, в результате очередного ракетного обстрела в городе Рубежном Луганской области один человек погиб, пятеро получили ранения.

Сообщается также о причинении значительного ущерба в результате ракетного обстрела Киевского района Харькова, где возник пожар во вспомогательном здании одного из харьковских вузов.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:49 В Бухаресте в ворота посольства России врезался автомобиль, водитель совершил самосожжение
08:48 Армия РФ продолжает обстреливать города и инфраструктурные объекты Украины, сообщается о новых жертвах
07:12 ООН: жертвами войны на территории Украины стали не менее 1480 мирных граждан
05:49 США выделяют Украине дополнительную военную помощь на $100 млн
23:22 Великобритания: на спутниковых снимках Бучи от 21 марта видны тела убитых
22:49 Полиция Германии ликвидировала российскую даркнет-площадку Hydra, отключив ее сервера
22:26 В России вступило в силу решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"
21:55 Минюст РФ объявил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского иностранными агентами, работающими на Украину
18:03 Зеленский в обращении к СБ ООН: "ООН не смогла обеспечить безопасность в мире"
17:52 Буча. Рассказывают очевидцы
Загрузка...