Армия РФ продолжает обстреливать города и инфраструктурные объекты Украины, сообщается о новых жертвах

В ночь на среду, 6 апреля, армия РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по нефтебазе и одному из заводов в Днепропетровской области. Нефтебаза фактически уничтожена, на заводе возник сильный пожар. Число жертв выясняется.

По данным местных властей, в результате очередного ракетного обстрела в городе Рубежном Луганской области один человек погиб, пятеро получили ранения.

Сообщается также о причинении значительного ущерба в результате ракетного обстрела Киевского района Харькова, где возник пожар во вспомогательном здании одного из харьковских вузов.