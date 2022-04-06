ООН: жертвами войны на территории Украины стали не менее 1480 мирных граждан

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало факт гибели не менее 1480 и ранений 2195 гражданских лиц на украинской территории после вооруженного нападения РФ на Украину.

Подчеркивается, что речь идет именно о мирных гражданах.

Среди погибших не менее 123 несовершеннолетних.

По данным ООН, в Донецкой и Луганской областях Украины погибли 474 мирных граждан (из них 407 – на территории, контролируемой властями Украины, 67 – в ДНР/ЛНР).

В других областях Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), в регионах, которые находились под контролем Украины на момент документирования происшествия погибли не менее 1006 мирных граждан.

Большинство случаев гибели мирных граждан было в результате взрывов снарядов и ракет, а также авиаударов.

УВКПЧ ООН подчеркивает, что реальное число погибших значительно больше, но пока их невозможно подсчитать и задокументировать.