ООН: жертвами войны на территории Украины стали не менее 1480 мирных граждан
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало факт гибели не менее 1480 и ранений 2195 гражданских лиц на украинской территории после вооруженного нападения РФ на Украину.
Подчеркивается, что речь идет именно о мирных гражданах.
Среди погибших не менее 123 несовершеннолетних.
По данным ООН, в Донецкой и Луганской областях Украины погибли 474 мирных граждан (из них 407 – на территории, контролируемой властями Украины, 67 – в ДНР/ЛНР).
В других областях Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), в регионах, которые находились под контролем Украины на момент документирования происшествия погибли не менее 1006 мирных граждан.
Большинство случаев гибели мирных граждан было в результате взрывов снарядов и ракет, а также авиаударов.
УВКПЧ ООН подчеркивает, что реальное число погибших значительно больше, но пока их невозможно подсчитать и задокументировать.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день