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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2021 г., 12:28

Евросоюз разрешил въезд израильским туристам

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Евросоюз разрешит въезд израильским туристам

Евросоюз объявил, что внес Израиль в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны ЕС с целью туризма. При этом решение не обязывает все государства Евросоюза, и в каждой стране могут быть введены собственные правила и заключены отдельные двусторонние договора с Израилем.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази приветствовал это решение.


Ранее Европейская комиссия опубликовала рекомендацию открыть страны Евросоюза для привитых иностранцев и для граждан государств с "хорошей эпидемиологической ситуацией".

Для утверждения предложения об открытии границ необходимо согласия всех государств Евросоюза.

В настоящий момент границы Евросоюза открыты только для граждан семи не входящих в ЕС государств: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Китая.

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Еврокомиссия рекомендовала открыть страны ЕС для привитых иностранцев
 

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