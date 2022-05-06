Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации 50 человек с "Азовстали"
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в пятницу, 6 мая, вечером, подтвердила эвакуацию 50 человек (женщин, детей и пожилых людей) с "Азовстали".
"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских с "Азовстали". На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию", - написала она на странице в Facebook.
Предполагается, что в подвалах завода укрываются около 200 мирных жителей.
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