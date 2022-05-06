Президент Украины встретился в Киеве с главами внешнеполитических ведомств стран Балтии

В Киев 6 мая прибыли главы МИД стран Балтии, Эва-Мария Лийметс (Эстония), Эдгарс Ринкевичс (Латвия), Габриэлюс Ландсбергис (Литва). С ними встретился президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вы наши самые близкие и самые надежные друзья, потому что вы первыми поддержали Украину с самого начала этой войны, с самого начала угрозы со стороны Российской Федерации. Поддержали нас как оружием, так и вашими действиями по дипломатии. Ваши люди, население нас поддержало по всем аспектам и по всем направлениям", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Главы МИД стран Балтии, в свою очередь, отметили поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и предложили помощь в послевоенном восстановлении объектов социальной инфраструктуры.

Отдельное внимание во время встречи было уделено важности усиления санкционного давления со стороны ЕС и всего международного сообщества на Российскую Федерацию.

"Крайне важно не только усиливать санкционное давление, но и сохранять целостность санкций. Они должны быть очень эффективными. Не давать агрессору возможности их избегать и продолжать финансировать преступную войну против Украины", - подчеркнул Зеленский.