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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 21:37

Президент Украины встретился в Киеве с главами внешнеполитических ведомств стран Балтии

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Президент Украины встретился в Киеве с главами внешнеполитических ведомств стран Балтии

В Киев 6 мая прибыли главы МИД стран Балтии, Эва-Мария Лийметс (Эстония), Эдгарс Ринкевичс (Латвия), Габриэлюс Ландсбергис (Литва). С ними встретился президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вы наши самые близкие и самые надежные друзья, потому что вы первыми поддержали Украину с самого начала этой войны, с самого начала угрозы со стороны Российской Федерации. Поддержали нас как оружием, так и вашими действиями по дипломатии. Ваши люди, население нас поддержало по всем аспектам и по всем направлениям", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Главы МИД стран Балтии, в свою очередь, отметили поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и предложили помощь в послевоенном восстановлении объектов социальной инфраструктуры.


Отдельное внимание во время встречи было уделено важности усиления санкционного давления со стороны ЕС и всего международного сообщества на Российскую Федерацию.

"Крайне важно не только усиливать санкционное давление, но и сохранять целостность санкций. Они должны быть очень эффективными. Не давать агрессору возможности их избегать и продолжать финансировать преступную войну против Украины", - подчеркнул Зеленский.

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