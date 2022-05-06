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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 09:36

Глава офиса президента Украины и генсек ООН: из Мариуполя и с "Азовстали" эвакуированы около 500 гражданских

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава офиса президента Украины: из Мариуполя и с "Азовстали" эвакуированы около 500 гражданских

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил утром 6 мая: "Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и с "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН".

С аналогичным заявлением выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.


Непонятно, о каком периоде идет речь.

Информация о гражданских и раненых, остающихся на "Азовстали", уточняется.

По состоянию на вечер 5 мая, было известно о сотнях гражданских и раненых, остающихся на "Азовстали".

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