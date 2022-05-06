Глава офиса президента Украины и генсек ООН: из Мариуполя и с "Азовстали" эвакуированы около 500 гражданских
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил утром 6 мая: "Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и с "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН".
С аналогичным заявлением выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Непонятно, о каком периоде идет речь.
Информация о гражданских и раненых, остающихся на "Азовстали", уточняется.
По состоянию на вечер 5 мая, было известно о сотнях гражданских и раненых, остающихся на "Азовстали".
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// NEWSru.co.il // В мире // 05 мая 2022
Командование полка "Азов" призвало мировое сообщество помочь эвакуировать гражданских с "Азовстали"
Командование полка "Азов" призвало мировое сообщество помочь эвакуировать гражданских с "Азовстали"
// NEWSru.co.il // В мире // 05 мая 2022
Источник: режим прекращения огня на "Азовстали" не объявлен
Источник: режим прекращения огня на "Азовстали" не объявлен
// NEWSru.co.il // В мире // 05 мая 2022
"Это мой последний день?" Рассказывают люди, остающиеся на "Азовстали"
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