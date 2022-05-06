Глава офиса президента Украины и генсек ООН: из Мариуполя и с "Азовстали" эвакуированы около 500 гражданских

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил утром 6 мая: "Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и с "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН".

С аналогичным заявлением выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Непонятно, о каком периоде идет речь.

Информация о гражданских и раненых, остающихся на "Азовстали", уточняется.

По состоянию на вечер 5 мая, было известно о сотнях гражданских и раненых, остающихся на "Азовстали".