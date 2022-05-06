Сенат США принял резолюцию против новой ядерной сделки с Ираном

Сенат США 62 голосами против 33 принял резолюцию, выступающую против возвращения к ядерной сделке с Ираном на тех условиях, которые озвучивались до сих пор.

В частности, сенаторы требуют, чтобы любая сделка с Ираном включала ограничения иранской ракетной программы и прекращение поддержки террористических организаций, с помощью которых Иран проводит свою политику в регионе.

Также резолюция требует не исключать Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций.

В поддержку резолюции, которая является декларативной и не обязательной для исполнения президентом страны, выступили 16 сенаторов от Республиканской партии.