Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 09:20

Сенат США принял резолюцию против новой ядерной сделки с Ираном

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сенат США принял резолюцию против новой ядерной сделки с Ираном

Сенат США 62 голосами против 33 принял резолюцию, выступающую против возвращения к ядерной сделке с Ираном на тех условиях, которые озвучивались до сих пор.

В частности, сенаторы требуют, чтобы любая сделка с Ираном включала ограничения иранской ракетной программы и прекращение поддержки террористических организаций, с помощью которых Иран проводит свою политику в регионе.

Также резолюция требует не исключать Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций.


В поддержку резолюции, которая является декларативной и не обязательной для исполнения президентом страны, выступили 16 сенаторов от Республиканской партии.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:58 Минобороны РФ заявляет об уничтожении склада боеприпасов в Краматорске
10:41 В США умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
09:36 Глава офиса президента Украины и генсек ООН: из Мариуполя и с "Азовстали" эвакуированы около 500 гражданских
09:29 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 223 детей
09:20 Сенат США принял резолюцию против новой ядерной сделки с Ираном
07:28 Богданов отчитался по встрече с делегацией ХАМАСа, в Москве ждут представителей ФАТХа и ООП
06:28 Жертвами обрушения здания в Китае стали более 50 человек
18:36 Reuters: в Буче находились спецназовцы подразделения "Витязь" и псковские десантники
15:57 Командование полка "Азов" призвало мировое сообщество помочь эвакуировать гражданских с "Азовстали"
14:59 Фельдман: в результате обстрела харьковского экопарка погиб 15-летний волонтер
Загрузка...