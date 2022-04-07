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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 14:14

Нигерийский активист приговорен к 24 годам тюрьмы за богохульство

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Нигерийский активист приговорен к 24 годам тюрьмы за богохульство

В нигерийском штате Кано вынесен приговор по делу атеистического активиста Мубарака Балы. Критик религиозного диктата признан виновным в богохульстве и приговорен к 24 годам лишения свободы.

Бала, глава Гуманистической ассоциации Нигерии, был арестован два года назад в штате Кадуна, однако следствие и суд проходили в Кано, подавляющее большинство в котором составляют верующие мусульмане.

В суде он признал свою вину. Когда судья Фарук Лаван спросил его, оказывалось ли на него давление во время следствия, подсудимый заявил, что принимал все решения по своей свободной воле.


Однако представители ассоциации заявили, что признание противоречит стратегии защиты и может указывать на принуждение со стороны следователей.

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