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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 10:39

Минобороны РФ объявило о "зачистке от националистов" поселка в Донецкой области Украины

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Минобороны РФ объявило о "зачистке от националистов" поселка в Донецкой области Украины

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 7 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое", – с этой фразы Конашенков начал сегодня свое выступление. Что означает "зачистка от националистов" в терминологии представителя минобороны РФ, неясно. Сладкое – это поселок в Донецкой области Украины, где до войны проживали около 500 человек.

Далее Конашенков заявил: "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск".


"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ сегодня не публикует.

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