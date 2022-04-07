Бои в Мариуполе. Вершинин: "Потери русских колоссальные"

Утром в четверг, 7 апреля, представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин в эфире канала "Россия 24" заявил: "По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города, можно сказать, основные бои закончились". Его слова цитирует российская государственная радиостанция Sputnik. По словам Басурина, бои переместились в порт города и на территорию завода "Азовсталь".

Некоторые российские СМИ заявили сегодня, что фактически весь центр Мариуполя уже под контролем российских и пророссийских сил.

Редакция NEWSru.co.il попросила прокомментировать эту информацию начальника патрульной полиции Донецкой области Михаила Вершинина, который участвует в обороне Мариуполя. Он подтвердил, что в городе идут ожесточенные бои. "Неимоверное количество пехоты и техники поджимает защитников, и они чуть отходят. Потому что принцип остался тот же: танками разбирают все дома, где могут держать оборону. Но сказать, что кто-то бежит, нельзя. Боевые действия в городских условиях, с учётом практики Грозного", – говорит Вершинин.

По оценке Вершинина, "потери русских колоссальные". "Они своих бойцов тупо гонят на убой", – говорит наш собеседник. Он также сообщил, что российские силы зачастую используют для разведки военнослужащих, которые переодеваются в гражданскую одежду. "Причем, если гражданские ходят возле их позиций, они их расстреливают", – заявляет Вершинин. Он говорит, что в Мариуполе на данный момент остаются около 100 тысяч гражданских.