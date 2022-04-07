В поезде неизвестный облил "кровавой" краской лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова

В поезде Москва-Самара неизвестный выплеснул смесь масляной краски с ацетоном на главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - говорится в Telegram-канале "Новой газеты.

На опубликованных фотографиях видно, что краской запачканы также личные вещи Муратова.

Нападение произошло в день, когда "Новая газета", приостановившая свою деятельность в России из-за Роскомнадзора, запустила в Европе медиапроект "Новая газета. Европа".