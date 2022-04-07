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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 12:36

Эмигрировавшие сотрудники "Новой Газеты" создали новое издание

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Эмигрировавшие сотрудники "Новой Газеты" создали новое издание

Покинувшие Россию журналисты "Новой газеты" сообщили о создании нового издания, названного "Новая газета. Европа". Они подчеркивают: это самостоятельный, юридически и фактически независимый проект.

""Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности", - сообщают организаторы.

Напомним: редакция оппозиционного издания 28 марта сообщила о приостановке деятельности в связи с двумя предупреждениями со стороны "Роскомнадзора". Оба предупреждения были связаны с упоминанием НКО и СМИ, внесенных в реестр "иностранных агентов", "без надлежащей маркировки".


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// NEWSru.co.il // В мире // 28 марта 2022
"Новая газета" приостанавливает работу после вынесения второго предупреждения Роскомнадзора

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