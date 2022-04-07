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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 18:10

"Кан Бет": На Генассамблее ООН Израиль проголосует за приостановку участия России в СПЧ

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"Кан Бет": Генассамблее ООН Израиль проголосует за приостановку участия России в СПЧ

В четверг, 7 апреля, возобновилась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой рассматривается предложение США и ряда западных стран о приостановке членства России в Совете по правам человека.

Зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин призвал членов ООН отклонить резолюцию, назвав ее "опасным прецедентом". "Сегодня не подходящее время для театральности. Проект обсуждаемой резолюции не имеет никакого отношения к реальной ситуации с правами человека", - заявил Кузьмин.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Израиль, как ожидается, проголосует за резолюцию о приостановке участия России в СПЧ.


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