Армия РФ объявила о пуске четырех крылатых ракет. Украина заявляет, что над Запорожьем сбиты три такие ракеты

Министерство обороны РФ заявляет, что фрегат ВМС РФ из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям на территории Украины. Опубликована видеозапись пуска этих ракет.

В свою очередь, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщает, что минувшей ночью силы ПВО сбили три крылатые ракеты над городом. Жертв и разрушений нет.