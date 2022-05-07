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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 17:57

Источник на "Азовстали": в ходе эвакуации есть погибшие и раненые, режим прекращения огня не соблюдается россиянами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Источник на "Азовстали": в ходе эвакуации есть погибшие и раненые, режим прекращения огня не соблюдается россиянами

Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, участвующий в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что накануне, 6 мая, в процессе эвакуации с "Азовстали" погибли трое украинских бойцов, обеспечивавших вывод людей с территории завода (один – в результате обстрела управляемой ракетой, двое – в результате взрывов гранат, сброшенных БПЛА). Шесть человек были ранены, несколько из них – тяжело, при отсутствии медицинской помощи их жизням угрожает опасность.

Режим прекращения огня не соблюдался российскими военными.


Напомним, в пятницу, 6 мая, вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила данные об эвакуации 50 человек (женщин, детей и пожилых людей) с "Азовстали".

"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских с "Азовстали". На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию", - написала она на странице в Facebook.

Предполагается, что в подвалах завода укрываются около 200 мирных жителей.

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