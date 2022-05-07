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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 15:58

Индийская полиция провела учения для обеспечения безопасности посольства Израиля в Дели

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Индийская полиция провела особые учения, направленные на обеспечение безопасности посольства Израиля в Дели. Полиция оцепила территорию вокруг посольства; в ходе учений был осуществлен "теракт", слышалась "стрельба".


В учениях приняли участие полицейские и бойцы спецназа, сообщает "Мако" со ссылкой на Iran International.

Кроме того, в последние дни улицы вокруг посольства Израиля были оборудованы камерами видеонаблюдения; само здание круглосуточно находится под усиленной охраной.

Эти беспрецедентные меры были вызваны тем, что неделю назад тот же телеканал Iran International, вещающий из Лондона на языке фарси, сообщил, что некоторое время назад "Корпуса стражей исламской революции" планировали осуществить три убийства за границей. Одной из жертв должен был стать сотрудник консульства Израиля в Стамбуле. Эта попытка была сорвана "Мосадом".

Напомним, что 29 января 2021 года была осуществлена попытка теракта возле посольства Израиля в Индии.

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