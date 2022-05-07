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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 05:52

Взрыв в отеле Saratoga в Гаване: число погибших возросло до 22

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Взрыв в отеле Saratoga в Гаване: число погибших возросло до 22

В пятницу, 6 мая, в столице Кубы, Гаване, сильным взрывом было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия.

По состоянию на утро 7 мая, сообщается о не менее 22 погибших. Среди жертв есть ребенок и беременная женщина.

В больницы доставлены 64 пострадавших, в их числе 14 детей.

Часть здания обрушилась. По информации CNN, автобусы и автомобили, припаркованные возле отеля, получили повреждения.


Что стало причиной взрыва, пока неясно. По одной из неофициальных версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

Власти назвали произошедшее несчастным случаем: газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.

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// NEWSru.co.il // В мире // 06 мая 2022
Взрыв в центре Гаваны; есть погибшие и пострадавшие

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