Взрыв в отеле Saratoga в Гаване: число погибших возросло до 22

В пятницу, 6 мая, в столице Кубы, Гаване, сильным взрывом было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия.

По состоянию на утро 7 мая, сообщается о не менее 22 погибших. Среди жертв есть ребенок и беременная женщина.

В больницы доставлены 64 пострадавших, в их числе 14 детей.

Часть здания обрушилась. По информации CNN, автобусы и автомобили, припаркованные возле отеля, получили повреждения.

Что стало причиной взрыва, пока неясно. По одной из неофициальных версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

Власти назвали произошедшее несчастным случаем: газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.