Минобороны РФ: самолеты и вертолеты России уничтожили до 280 солдат и офицеров противника

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 7 мая отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

По его словам, самолеты и вертолеты России уничтожили до 280 солдат и офицеров противника.

"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.

Кроме того, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражены 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч"", - заявил представитель минобороны РФ.