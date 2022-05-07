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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 09:55

Южная Корея предполагает, что КНДР проводит испытания баллистических ракет подводных лодок

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КНДР проводит испытания баллистических ракет подводных лодок

В субботу, 7 мая, армия КНДР произвела в сторону Японского моря пуск снаряда, который, возможно, является баллистической ракетой подводных лодок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Дальность полета и наибольшая высота полета снаряда анализируются в сотрудничестве с разведывательными службами США. Южнокорейские военные сохраняют готовность и следят за действиями КНДР на случай дополнительных пусков.

Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. По данным военных и официальных лиц Южной Кореи и Японии это была баллистическая ракета.


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