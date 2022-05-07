Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 20:31

Генштаб ВСУ: линия фронта за сутки не изменилась. МО РФ: поражены 42 места скопления украинских сил

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Генштаб ВСУ: линия фронта за сутки не изменилась. МО РФ: поражены 42 места скопления украинских сил

В вечерней сводке генштаба вооруженных сил Украины отмечается, что к вечеру 73-го дня войны линия фронта за сутки нигде существенно не изменилась.

В Донецкой области российские войска сосредоточили основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк. Генштаб ВСУ сообщает об успешном ударе по позициям российских войск в районе населенного пункта Пологи, а также о том, что в селе Бурчак обнаружен госпиталь, в котором были размещены более 100 раненых бойцов российских ВДВ.

В Харьковской области российские войска старались остановить продвижение ВСУ в направлении государственной границы Украины, потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны, пытались наступать на Вернополье, но понесли потери и отошли. Запорожской области российские войска пытались наступать на Полтавку, но понесли потери и отступили на прежние позиции, сообщает генштаб ВСУ.


Минобороны РФ в вечерней сводке от 7 мая утверждает, что "российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил и 245 опорных пунктов", также, согласно заявлению генерал-майора Игоря Конашенкова, армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета – Су-24 и Су-27.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:31 Генштаб ВСУ: линия фронта за сутки не изменилась. МО РФ: поражены 42 места скопления украинских сил
19:55 Верещук: с территории "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди
18:18 Обстрел Одессы российскими военными; зафиксировано падение шести ракет
17:57 Источник на "Азовстали": в ходе эвакуации есть погибшие и раненые, режим прекращения огня не соблюдается россиянами
15:58 Индийская полиция провела учения для обеспечения безопасности посольства Израиля в Дели
14:26 В Петербурге арестовали женщину, "у себя дома распространявшую ложь о ВС РФ"
13:52 Российские военные вновь осуществили ракетный обстрел Одесской области
12:32 Российские военные, участвующие в войне с Украиной, проедут по Красной площади во время парада
11:47 Британская военная разведка опубликовала сводку о потерях российской армии
11:16 Минобороны РФ: самолеты и вертолеты России уничтожили до 280 солдат и офицеров противника
Загрузка...