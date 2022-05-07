Генштаб ВСУ: линия фронта за сутки не изменилась. МО РФ: поражены 42 места скопления украинских сил

В вечерней сводке генштаба вооруженных сил Украины отмечается, что к вечеру 73-го дня войны линия фронта за сутки нигде существенно не изменилась.

В Донецкой области российские войска сосредоточили основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк. Генштаб ВСУ сообщает об успешном ударе по позициям российских войск в районе населенного пункта Пологи, а также о том, что в селе Бурчак обнаружен госпиталь, в котором были размещены более 100 раненых бойцов российских ВДВ.

В Харьковской области российские войска старались остановить продвижение ВСУ в направлении государственной границы Украины, потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны, пытались наступать на Вернополье, но понесли потери и отошли. Запорожской области российские войска пытались наступать на Полтавку, но понесли потери и отступили на прежние позиции, сообщает генштаб ВСУ.

Минобороны РФ в вечерней сводке от 7 мая утверждает, что "российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил и 245 опорных пунктов", также, согласно заявлению генерал-майора Игоря Конашенкова, армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета – Су-24 и Су-27.