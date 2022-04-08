В результате действий российских войск в Чернигове с начала войны погибли около 700 человек

В результате действий российских войск в Чернигове погибли около 700 человек. Об этом на пресс-конференции в Укринформ сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, и военных, и гражданских", - сказал Атрошенко.

Он отметил, что 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их пока не смогли. Имена остальных погибших известны. Около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но, скорее всего, они погибли, так как многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных российскими военными.

Артошенко считает, что ориентировочно в городе остались от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч жителей.

Первый авиаудар по городу был нанесен 25 февраля. 6 апреля российская армия покинула Черниговскую область.