Иерусалим:
9 - 25°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
18 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире8 апреля 2022 г., 16:50

В результате действий российских войск в Чернигове с начала войны погибли около 700 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В результате действий российских войск в Чернигове погибли около 700 человек. Об этом на пресс-конференции в Укринформ сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.


"За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, и военных, и гражданских", - сказал Атрошенко.

Он отметил, что 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их пока не смогли. Имена остальных погибших известны. Около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но, скорее всего, они погибли, так как многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных российскими военными.

Артошенко считает, что ориентировочно в городе остались от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч жителей.

Первый авиаудар по городу был нанесен 25 февраля. 6 апреля российская армия покинула Черниговскую область.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:50 В результате действий российских войск в Чернигове с начала войны погибли около 700 человек
16:20 В результате ракетного обстрела Одесской области российскими военными погиб мужчина
14:36 Источник: российские военные обстреляли украинский ледокол "Капитан Белоусов"
13:45 Япония высылает восемь российских дипломатов
13:19 Ракетный обстрел вокзала Краматорска, десятки погибших
13:10 Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против РФ
12:59 Задержан подозреваемый в нападении на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова
11:40 МВД Украины: в Харьковской области найдены тела украинцев, которых пытали российские военные
10:48 Минобороны РФ: за сутки поражены более 80 военных объектов Украины
10:43 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 44-й день войны
Загрузка...