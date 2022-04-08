Иерусалим:
9 - 25°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
18 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире8 апреля 2022 г., 13:45

Япония высылает восемь российских дипломатов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Япония высылает восемь российских дипломатов

Власти Японии решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу, 8 апреля, телеканал NHK со ссылкой на представителя МИД Японии.

"На внеочередной пресс-конференции из-за ситуации с Украиной пресс-секретарь МИД Хикарико Оно объявил о мерах по высылке восьми дипломатов из посольства РФ в Японии", – цитирует сообщение японского телеканала российское агентство "Интерфакс".

Агентство Bloomberg передает, что посол РФ в Токио был вызван в МИД Японии, где ему сообщили о высылке дипломатов.


На этой неделе многие европейские страны объявили о выдворении дипломатов РФ.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 07 апреля 2022
Австрия высылает российских дипломатов
// NEWSru.co.il // В мире // 05 апреля 2022
Испания высылает 25 российских дипломатов
// NEWSru.co.il // В мире // 05 апреля 2022
После убийств в Буче государства ЕС массово высылают российских дипломатов
// NEWSru.co.il // В мире // 04 апреля 2022
Франция и Германия объявили о высылке российских дипломатов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:45 Япония высылает восемь российских дипломатов
13:19 Ракетный обстрел вокзала Краматорска, десятки погибших
13:10 Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против РФ
12:59 Задержан подозреваемый в нападении на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова
11:40 МВД Украины: в Харьковской области найдены тела украинцев, которых пытали российские военные
10:48 Минобороны РФ: за сутки поражены более 80 военных объектов Украины
10:43 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 44-й день войны
09:50 Розенбаума и Гальцева привлекли к оказанию помощи российским военнослужащим, пострадавшим в ходе войны против Украины
09:18 США и ЕС увеличивают военную помощь Украине. Список вооружений
22:59 ЕС и США ввели новые санкции против России
Загрузка...