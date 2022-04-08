Япония высылает восемь российских дипломатов

Власти Японии решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу, 8 апреля, телеканал NHK со ссылкой на представителя МИД Японии.

"На внеочередной пресс-конференции из-за ситуации с Украиной пресс-секретарь МИД Хикарико Оно объявил о мерах по высылке восьми дипломатов из посольства РФ в Японии", – цитирует сообщение японского телеканала российское агентство "Интерфакс".

Агентство Bloomberg передает, что посол РФ в Токио был вызван в МИД Японии, где ему сообщили о высылке дипломатов.

На этой неделе многие европейские страны объявили о выдворении дипломатов РФ.