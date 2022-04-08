Япония высылает восемь российских дипломатов
Власти Японии решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу, 8 апреля, телеканал NHK со ссылкой на представителя МИД Японии.
"На внеочередной пресс-конференции из-за ситуации с Украиной пресс-секретарь МИД Хикарико Оно объявил о мерах по высылке восьми дипломатов из посольства РФ в Японии", – цитирует сообщение японского телеканала российское агентство "Интерфакс".
Агентство Bloomberg передает, что посол РФ в Токио был вызван в МИД Японии, где ему сообщили о высылке дипломатов.
На этой неделе многие европейские страны объявили о выдворении дипломатов РФ.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 05 апреля 2022
После убийств в Буче государства ЕС массово высылают российских дипломатов
После убийств в Буче государства ЕС массово высылают российских дипломатов
// NEWSru.co.il // В мире // 04 апреля 2022
Франция и Германия объявили о высылке российских дипломатов
Франция и Германия объявили о высылке российских дипломатов