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NEWSru.co.il :: В мире8 апреля 2022 г., 14:36

Источник: российские военные обстреляли украинский ледокол "Капитан Белоусов"

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Ледокол "Капитан Белоусов"

В телеграм-канале "Полк Азов" опубликовано сообщение о том, что в ночь на 8 апреля российские военные в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж.

Согласно указанному источнику, в результате обстрела один человек погиб, еще несколько были ранены.

Информация была опубликована рядом украинских СМИ. Российская сторона сообщения об обстреле ледокола "Капитан Белоусов" не комментирует.


Ледокол "Капитан Белоусов", спущенный на воду в 1953 году, принадлежит Мариупольскому морскому торговому порту и в зимний период выполнял работы по проводке судов в Азовском море. В составе экипажа не только украинцы, но и граждане других стран.

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