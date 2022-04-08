Минобороны РФ: за сутки поражены более 80 военных объектов Украины

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 8 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск. Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два – "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники", – заявляет представитель минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям Конашенкова, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ сегодня не публикует.