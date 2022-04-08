Розенбаума и Гальцева привлекли к оказанию помощи российским военнослужащим, пострадавшим в ходе войны против Украины

Министерство обороны Рф сообщает, что народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев и актер театра и кино Андрей Зибров присоединились к акции "Лучшим воинам мира".

Если Зибров говорит о своем служении российскому отечеству и цитирует Суворова, то Розенбаум и Гальцев, судя по опубликованным видеозаписям, однозначно в поддержку "спецоперации" не высказываются.

Розенбаум говорит следующее: "Я нахожусь в Военно-медицинской академии, где трудится большое количество моих коллег, с которыми я очень дружен долгие годы. И в которой сейчас находится много людей, нуждающихся в нормальном психологическом климате для того, чтобы преодолеть свои тяжелые дни, минуты, часы. Раненые, больные и так далее. Поэтому для меня, как для доктора – это моя обязанность, это мой долг и это моя правда, медицинская и человеческая".

Юрий Гальцев пожелал всем проходящим лечение военнослужащим скорейшего выздоровления, снова приобрести радость, теплоту друзей, родных и знакомых.