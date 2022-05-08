Талибы запретили женщинам появляться на улице, не спрятав лицо

Правящее в Афганистане движение "Талибан" опубликовало постановление, запрещающее женщинам появляться вне дома с открытым лицом. Наиболее подобающим головным убором названа чадра, закрывающая даже глаза.

Ответственность за нарушение этого постановления будут нести мужчины, выступающие в роли опекунов. Для первого раза предусмотрена разъяснительная беседа, при повторных нарушениях не исключается тюремное заключение. Женщины, работающие на государственной службе, за нарушение будут уволены.

После прихода к власти в 2021 году талибы заявляли, что извлекли уроки из предыдущего правления. Однако менее, чем за год обещания были забыты: ограничено право женщин на образование, введен институт опекунства и запрет на поездки женщин без мужчины-сопровождающего.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встревожен заявлением движения "Талибан", и призвал талибов сдержать свои обещания – как того требует международное гуманитарное право.