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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 13:45

Талибы запретили женщинам появляться на улице, не спрятав лицо

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Талибы запретили женщинам появляться на улице, не спрятав лицо

Правящее в Афганистане движение "Талибан" опубликовало постановление, запрещающее женщинам появляться вне дома с открытым лицом. Наиболее подобающим головным убором названа чадра, закрывающая даже глаза.

Ответственность за нарушение этого постановления будут нести мужчины, выступающие в роли опекунов. Для первого раза предусмотрена разъяснительная беседа, при повторных нарушениях не исключается тюремное заключение. Женщины, работающие на государственной службе, за нарушение будут уволены.

После прихода к власти в 2021 году талибы заявляли, что извлекли уроки из предыдущего правления. Однако менее, чем за год обещания были забыты: ограничено право женщин на образование, введен институт опекунства и запрет на поездки женщин без мужчины-сопровождающего.


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встревожен заявлением движения "Талибан", и призвал талибов сдержать свои обещания – как того требует международное гуманитарное право.

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