Видеообращение Зеленского: "Зима, которая началась 24 февраля, закончится"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу и миру в День памяти и примирения, заявив, что никакое зло не избежит ответственности и не сможет спрятаться в бункере, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Дорогие украинцы! Сегодня в День памяти и примирения мы склоняем головы перед теми, кто защищал родную землю и мир от нацизма. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу. Взрывы, обстрелы, окопы, ранения, голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, Хатынь, плен, принудительные работы – все они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают те понятия из книг, а не из собственного опыта", – заявил Зеленский в видеообращении.

"Но произошло иначе. Это несправедливо перед ними всеми. Но правда победит. Никакое зло не избежит ответственности, не сможет спрятаться в бункере. От него не останется камня на камне. Мы все преодолеем. И мы знаем это точно. Потому что все наши военные, и все наши люди – наследники тех, кто преодолел нацизм. Поэтому – победят вновь", – добавил он.

Как подчеркнул Зеленский, "зима, которая началась 24 февраля, закончится".

"И мы встретим рассвет все страной. И наши родные, друзья и близкие будут рядом вновь. И над временно оккупированными городами и селами наш флаг развеется вновь. И мы соберемся вместе. И будет мир снова. И больше никаких черно-белых снов, а только сине-желтая мечта. За это боролись наши предки. Вечный почет всем, кто противостоял нацизму. Вечная память всем погибшим во время Второй мировой войны", – подытожил украинский президент.