Двадцать лет спустя: возобновляются судебные слушания по делу "архитектора терактов 9/11"

7 сентября, за четыре дня до 20-й годовщины терактов 9/11, возобновились судебные слушания по делу Халида Шейха Мухаммада, которого называют "архитектором" терактов против США в 2001 году.

Слушания переносились многократно. В прошлом году их отложили из-за эпидемии коронавируса.

Отметим, что, несмотря на возобновление слушаний, дата возобновления судебного разбирательства по делу Халида Шейха Мухаммада еще не назначена.

Напомним, что "архитектор терактов 9/11" находится в тюрьме Гуантанамо с 2003 года.

Халид Шейх Мухаммад. Биографическая справка

Халид Шейх Мухаммад, по разным документам, родился то ли 1 марта 1964 года, то ли 14 апреля 1965-го. В качестве места рождения указывается провинция Белуджистан, на границе Пакистана и Афганистана. В общей сложности был известен западным спецслужбам под 27 псевдонимами.

Рос и воспитывался в Кувейте. В возрасте 16 лет вступил в международную исламистскую организацию "Братья мусульмане".

Юношей вернулся в Пакистан, откуда отправился получать высшее образование в США.

В 1983-м году Халид Шейх поступил в баптистский колледж Chowan, расположенный в городке Мерфрисборо (Северная Каролина). Позже перевелся в Сельскохозяйственный технический университет того же штата, который окончил в 1986-м году по специальности "инженер-механик".

В 1987-м году Халид Шейх Мухаммад отправился в Афганистан, где вместе со своими братьями Зайэдом, Абдом и Арэфом воевал против советских войск (по некоторым данным, Халид побывал на этой войне и до переезда в США).

В Афганистане был в числе приближенных к лидеру "Партии исламского союза" Абдула Разула Сайяфа, который поддерживал лидера "Северного Альянса" Ахмада Шаха Масуда.

По всей видимости, в Афганистане Халид Шейх познакомился с Усамой бин Ладеном, формировавшим костяк боевой организации "Аль-Каида".

В 1992-м Халид Шейх Мухаммад вновь отправился на войну – на сей раз, в Боснию и Герцеговину. Занимался не только организацией вооруженного сопротивления, но и финансированием боевиков. По всей видимости, в это время он уже действовал как один из лидеров сети "Аль-Каида".

Как утверждает сам Халид Шейх, в 1993-м он был одним из людей, спланировавших теракт во Всемирном Торговом Центре в Нью-Йорке.

По имеющейся информации, в 1993-1996 годах он находился в Катаре, где работал инженером в проектном институте при министерстве водных ресурсов и электроэнергии. Власти Катара предоставили информацию, согласно которой Халид Шейх Мухаммад неоднократно летом выезжал за границу. В его признаниях, опубликованных 14 марта 2007 года, говорится, что в этот период он организовал серию терактов по всему миру.

В 1996-м году Халид Шейх бежал из Катара в Пакистан, спасаясь от преследования американских властей.

Мухаммад был арестован в марте 2003 года и доставлен в военную тюрьму на острове Гуантанамо. Во время слушаний в военном трибунале он взял на себя ответственность за организацию множества терактов, жертвами которых с 1993 по 2003 год стали тысячи людей. В частности, он признался, что организовал теракты 11 сентября 2001 года в США, взрыв клуба на острове Бали, атаки на израильтян в Кении и т.д. Он также утверждал, что планировал убить Папу Римского Иоанна Павла II и бывших президентов США, в том числе Джимми Картера и Билла Клинтона.