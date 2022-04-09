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NEWSru.co.il :: В мире9 апреля 2022 г., 18:28

В Луганской области российские военные в ходе обстрела попали в цистерну с азотной кислотой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Российские военные, осуществляя обстрел, попали в цистерну с азотной кислотой около населенного пункта Рубежное, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая.


Гайдай призвал людей не выходить из домов, закрыть двери и окна, подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые.

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