В Луганской области российские военные в ходе обстрела попали в цистерну с азотной кислотой

Российские военные, осуществляя обстрел, попали в цистерну с азотной кислотой около населенного пункта Рубежное, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая.

Гайдай призвал людей не выходить из домов, закрыть двери и окна, подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые.