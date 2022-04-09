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NEWSru.co.il :: В мире9 апреля 2022 г., 20:41

Джонсон: Лондон предоставит Украине 120 бронемашин и противокорабельные ракетные системы

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Борис Джонсон и Владимир Зеленский

После переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что Лондон предоставит для обороны Украины 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы, сообщает ВВС.

Ранее Джонсон говорил, что Британия увеличит военную помощь Украине еще на 100 млн фунтов, и поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракеты, а также "дроны-камикадзе".


Встретившись с Зеленским, британский премьер отметил, что "Украина вопреки всем ожиданиям отбросила российские войска от Киева и совершила величайший боевой подвиг XXI века".

"Благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа, чудовищные планы Путина сейчас срываются", - сказал Джонсон.

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